A Cengio l’ultimo saluto a Graziana Agrebbe, storica commerciante 

Cengio. La comunità cengese saluta Graziana Agrebbe, 85 anni, storica commerciante del paese. Per oltre quarant’anni titolare di uno storico negozio di alimentari nella zona della Stazione Ferroviaria, un punto di riferimento per generazioni in un’epoca in cui il negozio di alimentari era il cuore pulsante del paese, offrendo un’ampia selezione di prodotti, dagli affettati ai formaggi, dalla pasta alle verdure, sempre scelti con cura e garantiti nella loro qualità.

Il negozio di Graziana era molto più di un semplice esercizio commerciale: era un luogo di incontri, di consigli, di tradizione. Con la sua dedizione e professionalità, ha saputo costruire un rapporto di fiducia e affetto con i suoi clienti, che nel tempo sono diventati amici. Anche dopo la chiusura dell’attività, avvenuta alcuni anni fa con il raggiungimento dell’età pensionabile, il ricordo del suo lavoro e della sua gentilezza è rimasto vivo nel cuore dei cengesi.

