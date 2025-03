Approvata mozione Mondini sui militari internati nei lager: “Importante ricordare. Tra loro anche mio padre”

Riceviamo dal consigliere comunale Luciano Mondini, capogruppo “Salute e ambiente” nel Consiglio comunale di Santo Stefano Magra

In occasione del Consiglio comunale ultimo scorso, tenutosi venerdì 7 marzo, ho presentato una “Mozione per onorare la memoria ed il sacrificio di tutti i Militari Italiani, internati nei Lager Nazisti dal settembre 1943 al settembre 1945”,

chiedendo a Sindaco e a tutto il Consiglio di individuare un luogo da intitolare ai Militari Italiani Internati (“I.M.I.”, acronimo attribuito dalle autorità tedesche ai Militari Italiani Internati), perché il loro esempio rimanga vivo anche nelle giovani generazioni.

Negli ultimi tempi infatti, diversi nostri concittadini hanno manifestato il desiderio di ricordare, oltrechè partigiani e caduti della seconda guerra mondiale, anche i Militari Italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si rifiutarono di continuare a combattere al fianco delle truppe tedesche e di conseguenza vennero fatti prigionieri e Internati nei lager Nazisti fino alla fine della guerra.

Recentemente anche la stessa stampa di grande informazione si è interessata ai casi dei militari italiani lasciati senza ordini e comandi dopo l’8 settembre 1943, in particolare soffermandosi sull’eroico comportamento dei vari reparti dell’esercito che rifiutarono di arrendersi ai tedeschi, e riconoscendo in tali episodi il vero inizio della Resistenza al nazifascismo. Ma non vi è dubbio che anche il reiterato rifiuto di passare nelle fila della Wehrmacht o della nuova Repubblica di Salò, espresso dalla stragrande maggioranza dei militari italiani catturati dai tedeschi, costituì un atto di

esplicito rifiuto del regime e del patto di alleanza nazifascista.

Ho presentato la Mozione perché credo che sia importante ricordare, anche e soprattutto alle giovani generazioni, il sacrificio e la durezza della scelta fatta dai 600,000 Militari Italiani che, a causa del rifiuto di passare nelle fila della Wehrmacht o della nuova Repubblica di Salò, vennero Internati nei lager nazisti, dove le condizioni di lavoro erano talmente disagevoli da portare sovente al decesso. A fronte di un intenso impegno lavorativo non corrispondeva un’alimentazione adeguata. Dai racconti dei reduci si apprende che era prassi comune cercare bucce di patate e rape nelle immondizie, o cacciare piccoli animali come topi, rane e lumache per integrare le magre razioni. Infatti, pur disponendo di prodotti alimentari sufficienti, la Germania nazista ridusse le razioni alimentari dei militari italiani sotto i livelli di sopravvivenza; fu considerato che gli italiani ricevevano il 50% delle razioni e spesso le calorie disponibili non superavano le 700-900 quotidiane, con un lavoro che raggiungeva le 12 e anche le 17 ore. Inoltre la vita quotidiana era

scandita da numerosi controlli e ispezioni e frequenti erano le punizioni anche di carattere corporale con percosse che in alcuni casi provocavano lesioni mortali. Non infrequenti erano le punizioni collettive benché ufficialmente vietate come anche l’inasprimento delle condizioni lavorative o la riduzione del vitto.

Gli alloggi consistevano in baracche prive di servizi igienici che ospitavano brande di due o tre piani. Anche l’abbigliamento era insufficiente, gli internati disponevano perlopiù della divisa con la quale erano stati catturati, cosicché quelli che provenivano dal fronte greco o balcanico indossavano divise estive, inadatte all’inverno tedesco.

La malattia era spesso una conseguenza delle dure condizioni di vita. Le patologie principali erano la tubercolosi, polmonite, pleurite e disturbi gastro-intestinali. In alcuni lager scoppiarono anche epidemie di tifo.

Si stima che il numero degli IMI deceduti durante la prigionia oscillano tra 37 000 e 50 000.

Fra le cause dei decessi vi furono:

• la durezza e pericolosità del lavoro coatto nei lager (circa 10.000 deceduti);

• le malattie e la malnutrizione, specialmente negli ultimi mesi di guerra (circa 23.000);

• le esecuzioni capitali all’interno dei campi (circa 4.600);

• i bombardamenti alleati sulle installazioni dove gli internati lavoravano (2.700);

