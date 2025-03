Aulla, il Comune omaggia l’Ediltermica Bernardi per i 175 anni di attività

Centosettantacinque anni di attività per Ediltermica Bernardi, storica attività aullese fondata il 15 marzo 1850. Un traguardo in occasione del quale l’amministrazione comunale di Aulla ieri a Palazzo civico ha consegnato all’impresa (già insignita cinquant’anni fa della medaglia d’Oro dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara) un diploma di riconoscenza. “Penso che sia una delle più antiche attività artigianali e commerciali di tutta la provincia e forse tra le più antiche della Toscana. È bello, pertanto, condividere la consegna di questo diploma insieme agli aullesi: è tutta la comunità che si ritrova e fa piacere”, le parole del sindaco Roberto Valettini, che ha consegnato la pergamena insieme al consigliere delegato al Commercio, Andrea Caponi, ideatore dell’iniziativa, e all’assessore Alessandro Giovannoni.

In Comune sono giunti Enrico Bernardi accompagnato dalla moglie Maria Grazia Ghinetti e dai due figli, Simone e Renata, che da anni hanno preso le redini dell’azienda di famiglia. Ma non del tutto: “Papà non molla, è ancora sui cantieri a 81 anni: è il primo ad alzarsi e l’ultimo ad andare a letto – riferisce la figlia -, pignolo sul lavoro, preciso. Si ricorda ancora tutte le tubazioni e gli impianti che ha installato a casa delle persone perché lavora con passione, ancora adesso”. L’azienda di impianti idraulici ha la sua genesi nell’attività di lattoneria: “Il bisnonno Felice produceva tubazioni in piombo e per un certo periodo ha fatto anche manutenzione delle ferrovie. In seguito, con le ristrutturazioni del dopoguerra, lui e nonno Renato hanno hanno iniziato a fare tutte le attività: installazioni, riparazioni, tubazioni, scarichi, impianti di riscaldamento”, spiega Simone. A raccontare la storia di famiglia è stata poi la cugina di Enrico, Maria Guelfa Vittori, con una lettura commossa di vicissitudini che iniziano con il matrimonio del capostipite Felice Bernardi e Zefira Pigoni nei primi anni del Novecento. “Rientrato dal fronte nella guerra del 15-18 – ha raccontato -, Felice riprendeva in mano l’impresa già avviata e poi seguita in sua assenza dalla moglie: divenne la più importante azienda idraulica di tutta la Lunigiana”. Al bisnonno, che morì presto, successero i due figli Renato ed Enrico. “Furono deportati nei campi di concentramento in Germania dove, dopo tante sofferenze, si salvarono proprio grazie alla loro professione di idraulici”. Zefira a quel punto consegnava l’impresa proprio a Enrico e Renato, che se ne andò presto: “Enrico quindi subentrava al padre per lavorare con lo zio suo omonimo – ha proseguito -, guidando con volontà e sacrificio l’attività fino a diventare ciò che è oggi”.

“Ringraziamo il sindaco, l’amministrazione comunale, gli amici e i collaboratori presenti a questo storico evento”, le parole della famiglia Bernardi.

