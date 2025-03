Calcio/ Riese, sconfitta a testa alta contro Ca de Rissi

Dal Calcio ACD Riese

Ca de Rissi 1 – Riese 0

Esce con una sconfitta ma decisamente a testa alta, la Riese, che nella serata di ieri sul campo La Sciorba di Genova ha affrontato il Ca de Rissi , attuale terza forza del campionato. E’ della Riese la prima azione da annotare, con Gatto , che al minuto 10 dopo una bella azione personale riesce a calciare ma il suo tiro termina alto non di molto.

Al minuto 23 risposta dei padroni di casa con Ferrari ma la sua conclusione da limite aerea termina di poco a lato del palo. Al minuto 25 al termine di una bella azione iniziata da Pecaj ci prova con un tiro a giro Gremo che termina non di molto fuori. Alla mezz’ ora di gioco, precisamente al 32°, il Ca de Rissi si porta in vantaggio con un colpo di testa di Minconelli su sviluppi di calcio d’angolo. Sul finire di primo tempo ancora i padroni di casa pericolosi ma la bella conclusione di Becciu viene parata da Calori. Nella ripresa il Ca de Rissi prova a gestire la partita e si difende con ordine , per la Riese non è facile ma ci si prova. Al minuto 56 bella azione di Ginocchio che si libera da limite aerea al tiro ma termina di pochissimo alto sopra la traversa. Al 73 azione di Pecaj che saltato il proprio marcatore si accentra e con la sua conclusione va vicino a trovare il pareggio. Prova a pressare alto la Riese anche nei minuti finali ma come dicevamo prima il Ca de Rissi ben disposto in campo copre bene gli spazi concedendo poco alla Riese.

Si torna a casa con una sconfitta, ma la prestazione all’ altezza ci dà energia e carica per il proseguo del campionato.

» leggi tutto su www.levantenews.it