Capitale della Cultura, spesi oltre 160mila euro: dai 70mila ai consulenti ai 1200 per la festa “comunque vada”, ecco tutti i costi

Savona. Sono oltre 160mila i soldi spesi dal Comune di Savona per la candidatura a Capitale della Cultura 2027. Se non ci siamo dimenticati nulla, questo è il conteggio delle spese sostenute per il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Dopo l’annuncio del vincitore del titolo (Pordenone) tanti si chiedono quanto denaro pubblico sia stato investito: qui proviamo a dare una risposta.

Nell’elenco spiccano i compensi dei due consulenti, Paolo Verri e Roberta Milano che hanno percepito rispettivamente 43mila (14mila per il coordinamento scientifico del progetto e 29280 per la redazione del dossier) e 26mila euro (prima 6mila euro poi 20mila euro, entrambi i compensi per l’attività di marketing e comunicazione): “Si ritiene opportuno avvalersi di professionalità qualificate e specialistiche in grado di guidare in modo efficace la struttura comunale nel perseguimento di tale obiettivo – è spiegato nella prima determina di dicembre 2023 -, individuando in particolare nel Prof. Paolo Verri, responsabile di Matera capitale europea della Cultura 2019 e coordinatore di successivi progetti di successo di città capitali italiane della cultura quale coordinatore scientifico del progetto e avvalersi anche di un esperto di marketing e comunicazione digitale, individuato nella dott.ssa Roberta Milano, già consulente Enit”. E ancora, nella determina successiva di settembre 2024: “E’ considerato necessario avvalersi delle professionalità qualificate e specialistiche che hanno già avviato con successo la prima fase del progetto. Questi professionisti sono in grado di guidare efficacemente la struttura comunale verso il raggiungimento dell’obiettivo finale“.

