Ciclismo, corsa e fiera di San Giuseppe: oggi strade chiuse in zona Foce, Albaro, Marassi e Bolzaneto

Genova. Appuntamento col ciclismo oggi nelle strade del Levante dove si corre la Coppa Città di Genova organizzata dalla società sportiva Genova Bike Asd. Sono diverse le strade interrotte in zona Foce e Albaro secondo le disposizioni di un’apposita ordinanza comunale. Traffico fermo anche in zona Bolzaneto per la fiera di San Giuseppe e sulle alture di Marassi per la manifestazione podistica non competitiva Biscione di corsa.

Strade chiuse e divieti di sosta in zona Foce e Albaro

