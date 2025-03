Come sarà il meteo locale in quest’ultima domenica d’inverno 2025? “Correnti occidentali più secche favoriscono un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, anche se permangono condizioni localmente instabili. Rovesci pomeridiani perlopiù sparsi, specie sui rilievi, anche a carattere temporalesco”, spiega il bollettino Arpal. Che per quanto riguarda i venti osserva: “da Sudovest in rinforzo nelle ore pomeridiane, con venti forti che interesseranno maggiormente i capi esposti di Ponente e le zone dell’estremo Levante. Attenuazione dalla tarda serata”. Quindi il mare: “in deciso aumento fino ad agitato sul Levante per onda da Sud-Ovest già in mattinata e sul Centro-Ponente dal pomeriggio. Nel corso del giorno fino a mareggiata a Levante. Lenta scaduta dalle ore notturne”.

Per quanto riguarda le temperature, nel capoluogo La Spezia la previsione Arpal le stima tra i 10 e i 13 gradi e probabilità di precipitazioni tra il 10 e il 30 per cento; tra gli 8 e i 12 il termometro di Varese Ligure, con probabilità di precipitazioni tra il 30 e il 50 per cento.

L’articolo Cielo in miglioramento su tutta la Liguria, possibili mareggiate a Levante proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com