Comunali Genova, oggi la convention di Silvia Salis al Porto Antico: cosa c’è in programma

Genova. L’appuntamento è alle 11.30, ma si può entrare mezz’ora prima per prendere posto. Ai Magazzini del Cotone di Genova va in scena oggi l’evento di lancio della candidatura di Silvia Salis, aspirante sindaca per la coalizione di centrosinistra. Una convention in grande stile con un titolo che corrisponde allo slogan già varato sui social, È già domani, un richiamo al futuro-presente in cui i più attenti hanno letto un’assonanza col recente film di Paola Cortellesi.

Il luogo scelto, la Sala Grecale da 740 posti nel centro congressi del Porto Antico, testimonia il livello delle ambizioni: nessun timore di non essere abbastanza numerosi per riempirla tutta. L’ultima volta tra quelle mura arrivò la premier Giorgia Meloni a tirare la volata a Marco Bucci per le regionali. Sul palco ci sarà solo lei, Silvia Salis, senza discorsi introduttivi. Non mancherà un video emozionale (chissà che non ci sia la collaborazione del marito regista Fausto Brizzi che ha firmato diversi spot per la Regione nell’era di Giovanni Toti).

