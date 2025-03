Crollo palma, bufera sulla lettera di Piciocchi: “Chiedo perdono ma ora basta fanatismo verde”

Genova. Bufera sul vicesindaco reggente di Genova e candidato del centrodestra Pietro Piciocchi dopo la morte di Francesca Toscano, travolta da una palma mercoledì scorso in piazza Paolo da Novi. Sotto accusa una lettera pubblicata oggi dal Secolo XIX in cui il vertice di Palazzo Tursi da un lato esprime la “necessità di chiedere perdono” e dall’altro stigmatizza i commenti “ipocriti” di chi accusa il Comune di non aver abbattuto prima quell’albero.

Un intervento che inevitabilmente ha sollevato pesanti critiche nel giorno in cui a Palazzo Tursi, dopo un altro crollo avvenuto ieri ad Albaro, è stata convocata una conferenza stampa (del tutto inusuale di domenica) per la presentazione della “task-force per l’attuazione di misure di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle alberature nelle aree urbane della città, resesi necessarie dopo il tragico evento di piazza Paolo da Novi”. Interverranno, oltre a Pietro Piciocchi, il direttore generale di Aster Francesca Aleo, l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Ferdinando De Fornari, i tecnici del verde di Aster e i tecnici del Comune di Genova.

“Questa è una tragedia il cui giudizio non può essere esposto a interessi di parte o, peggio, elettorali – scrive Piciocchi nella lettera inviata al quotidiano -. Quindi, prima di tutto, bisogna riconoscere che dobbiamo ripartire dalla morte di Francesca con una diversa coscienza di noi e delle nostre responsabilità come comunità”. Poi però, dopo essersi detto “troppo scorso” per intervenire negli scorsi giorni, passa all’attacco: “Il fanatismo verde, con tutti i suoi addentellati e complicità in alcuni partiti, ha grandi responsabilità nell’averci portato spesso (troppo spesso) a scelte dissennate, illogiche, dispendiose, e alla fine fonti di gravi pericoli, pur di risparmiare a tutti i costi la vita di alberi già gravemente malati e compromessi”.

