“Destinare le case vuote all’emergenza abitativa”, martedì presidio a Palazzo Tursi

Genova. Martedì 18 marzo alle 17.00 presidio in via Garibaldi sotto Palazzo Tursi per accendere i riflettori sull’emergenza casa a Genova. “Destinare le case vuote all’emergenza abitativa”, si legge nella locandina diffusa dagli organizzatori del SiCobas.

Una delegazione del sindacato verrà ricevuta dai capigruppo del consiglio comunale per un’audizione in cui “chiederemo conto della mancata applicazione della legge regionale sui casi di emergenza abitativa e delle condizioni di sette appartamenti nelle disponibilità del Comune, vuoti da anni e inutilizzati”.

