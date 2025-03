Fiera di San Giuseppe: torna il muro delle idee di Futuro aperto

Torna anche quest’anno il ‘Muro delle idee’ di Futuro Aperto, vera novità della fiera di San Giuseppe 2024. In poche ore “Il muro delle idee” di Futuro aperto è diventato un mosaico di pensieri, di sogni e di gioie che persone di ogni età hanno condiviso, prendendo in mano i pennarelli colorati a disposizione di tutti. Grandi e piccoli si sono lasciati trasportare e al terzo giorno di manifestazione non c’era più un centimetro di spazio libero. Il murales torna quindi anche quest’anno, il 17, il 18 e il 19 marzo 2025, nelle giornate di festa per il patrono della Spezia.

Dove trovarlo? “Il muro delle idee” sarà allestito, ancora una volta, in Piazza Verdi, nello spazio concesso da Poste Italiane. L’iniziativa, patrocinata dal Comune della Spezia, è realizzata nell’ambito di Futuro Aperto, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia. L’area è accessibile anche alle persone con disabilità, grazie alla rampa vicino alla fontana.

