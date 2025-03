Il Millesimo tiene tutti col fiato sospeso ma Villar di tacco piega il Cella: giallorossi sempre primi

Il K.O. per 3 a 0 al Riva è stato la classica sconfitta che fa bene per il Millesimo. Da allora la squadra di mister Fabio Macchia ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi che può raggiungere il girone intero se domenica prossima al Comunale riusciranno a far punti contro i granata.

Ma i giallorossi giocano per qualcosa di ben più importante della statistica. L’obiettivo è chiaro: dopo la vittoria della Prima Categoria ora puntano a quella della Promozione. Solo un punto però li separa dai vicini di casa della Carcarese. Oggi una vittoria di misura al Morgavi di Sampierdarena contro il Cella.

