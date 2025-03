La Sestrese rimonta il Pontelungo, Neri infuriato con la terna arbitrale: “Ogni partita è viziata da una decisione arbitrale, oggi a senso unico”

Albenga. Epilogo amaro per il Pontelungo nella partita contro la Sestrese. Dopo un inizio roboante grazie alle reti di Sfinjari e Ardissone, ed un buon gioco della squadra di Zanardini, che, fino al sessantesimo, si è reso decisivo per contenere alla perfezione i tentativi ospiti, i granata si spengono e vengono recuperati al novantesimo.

Se va male, come dice il detto, può anche andare peggio. Il pomeriggio della squadra albenganese termina anche con una grande defezione tra le sue trafile. Sfinjari, sfortunatamente, a pochissimo dalla fine del primo tempo, cade a terra e non si rialza più. Un brutto movimento del ginocchio fa uscire la rotula dai legamenti. Si aspetta un lungo stop per il bomber del Pontelungo che proprio oggi aveva raggiunto i 20 gol in campionato. Al suo infortunio si aggiungono quelli di Guardone, Pollero e Delfino, che hanno subito infortuni importanti nelle passate settimane.

