Lerici Sport vince lo scontro al vertice con una rete a tre secondi dallo scadere

Va alla capolista Lerici Sport lo scontro al vertice, giocatosi nella acque spezzine della piscina “Mori”, tra la formazione lericina e la Dream Firenze, che la inseguiva a tre punti, in seconda posizione nella classifica del girone 1 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto. 10 a 9 il risultato finale.

“Come previsto partita molto combattuta, la Dream Sport voleva tornare a -1 da noi in classifica e a fine terzo tempo era riuscita a portarsi in vantaggio di 2 gol, con il nostro portiere Cavo espulso dall’arbitro dopo che avevamo sprecato tre superiorità numeriche – commenta Andrea Sellaroli, allenatore del Lerici Sport. Invece abbiamo avuto una grande reazione e Torracca si è fatto trovare pronto tra i pali. A quattro minuti dalla fine avevamo trovato il pareggio e abbiamo continuato ad attaccare conquistando diverse volte i 2 m. Nell’ultima azione dei fiorentini abbiamo recuperato bene il pallone e abbiamo gestito il gioco perché, a 20 secondi dalla fine, il pareggio per 9-9 ci sarebbe bastato; sennonché a 3 secondi dal termine, Casazza ci regala 3 punti preziosissimi, con un gol dalla distanza che premia comunque una partita da parte nostra attenta e grintosa”.

