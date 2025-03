Le squadre di intervento e i tecnici Anas sono operativi per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo che ha interessato la regione. Lo precisa una nota di Anas che prsegue: “Sulla strada statale 1 Via Aurelia si transita a senso unico alternato in corrispondenza del km 449,000 a Carrodano (La Spezia) dove a causa di una frana è stata provvisoriamente chiusa una corsia. Per due diverse frane si circola provvisoriamente a senso unico alternato in corrispondenza del km 488,333 nei pressi di Zoagli (Genova) e dal km 551,000 al km 551,200 ad Arenzano (Genova)”.

L’articolo Maltempo, frana sull’Aurelia: a Carrodano chiusa una corsia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com