Masone chiama, Savona risponde. Cola: “Corsa a tre, c’è anche la Campese”

Vince 5 a 0 il Savona contro la Vecchiaudace archiviando la pratica prestissimo portandosi sul 4 a 0 dopo mezzora di gioco. Unica nota negativa l’infortunio di Esposito, appena tornato in campo dopo un lunghissimo stop. Mister Emanuele Cola si complimenta con i suoi e con gli avversari, visto che Masone e Campese non mollano un centimetro.

“Ho chiesto di entrare con ferocia per mettere subito distanza tra noi e loro – commenta -. La differenza tra le due squadre è tanta. Stanno rientrando un po’ di giocatori e si vede. Dispiace per Claudio Esposito che è in lacrime. È sempre stato infortunato, sembrava poter rientrare e dopo cinque minuti si è dovuto di nuovo fermare. Un abbraccio forte a lui. Raja ha avuto un risentimento dopo la partita contro il Quiliano. Ho preferito lasciarlo fuori per averlo caldo nelle partite che ci diranno se siamo pronti a salire o no”.

