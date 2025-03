Promozione, il LIVE di Carcarese-Superba: per i biancorossi vietato sbagliare

Carcare. All’andata era finita 3 a 2 per la Carcarese, grazie al gol su rigore in pieno recupero di Brovida ed oggi al Corrent la Superba proverà a prendersi la sua rivincita.

Rispetto alla partita dello scorso novembre, la classifica per le sue formazioni è variata: i genovesi allora combattevano per la salvezza, ora si trovano a metà graduatoria a +7 dalla zona rossa. Mentre i biancorossi sono sempre nella parte alta della classifica, non più primi bensì secondi, ma solo uno è il punto che li separa dalla capolista Millesimo.

