Quarto successo di fila per la Landini Lerici

Quarta vittoria consecutivi per la Gino Landini Lerici, che al PalaBiagini lericino ha avuto la meglio sull’Us Livorno con il punteggio di 84-58. Per l’occasione coach Gabriele Ricci ha schierato: Sacchelli, Incitti, Oddone, Biaggini, Albanesi, Menicocci, Poletto, Cozma, Tripodi, Maccari, Gaspani Lorenzo e capitan Putti. Gli ospiti rispondevano con Giannetti, Tedeschi, Puccioni, Falsappi, Bonicoli, Serra, Leonardini, Bernini, Costaglione, Ramacciotti, Simonetti e capitan Pantosti. Stato di grazia per la Landini, che con questa quarta vittoria di fila si assesta a centro classifica nel Girone A della Conference Nord Ovest di Serie C maschile di pallacanestro.

