Rapallo: sicurezza in città, l’Associazione Carabinieri in prima linea

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Rapallo è sempre in prima linea. Non solo alle cerimonie ufficiali in concomitanza con celebrazioni di carattere nazionale, ma anche nel corso di manifestazioni locali in cui la sola presenza dell’Associazione serve come deterrente a comportamenti scorretti; ad esempio le Feste di Luglio e la fiera di San Sebastiano. Con determina dirigenziale (sperando che il riferimento al 2024 sia una svista) è stata rinnovata la convenzione Comune e associazione che, in cambio dei numerosi servizi svolti riceve un contributo di 4.000 euro.

DETERMINA

» leggi tutto su www.levantenews.it