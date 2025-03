Recco: supermercato di via Fieschi, aperto il cantiere; fine lavori a dicembre 2026

“Intervento di riqualificazione di edificio produttivo mediante ampliamento e cambio d’uso, realizzazione di parcheggio pertinenziale e sistemazione viaria di via Fieschi”. Il cantiere è aperto dal 3 marzo e la fine dei lavori è prevista per l’1 dicembre 2026: in tempo per aggiudicarsi le spese natalizie delle famiglie.

Un cartello affisso all’esterno dell’area svela il perché della presenza di due “scarrabili” pronti a ricevere detriti. Si erano fatte varie ipotesi: potatura alberi, eliminazione tetto in amianto, smontaggio della pubblicità affissa all’esterno dell’edificio. Aggiungiamo che il committente dei lavori è la società Sogegross spa di Genova, che il cantiere è stato autotrizzato un anno fa, il 20 marzo 2024.

