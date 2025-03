Ruta: motociclista-cinghiale, collisione lungo l’Aurelia; il centauro finisce al San Martino

Alle 18 circa lungo la via Aurelia a Ruta in prossimità del distributore della Esso, collisione tra un motociclista cinquantenne ed un cinghiale. L’uomo, in un primo momento ritenuto in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato soccorso dai Volontari di Ruta che dopo le prime medicazioni, lo hanno trasportato al policlinico San Martino. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure che hanno accertato la dinamica. Il cinghiale sarebbe sbucato improvvisamente dal bosco attraversando la strada.

» leggi tutto su www.levantenews.it