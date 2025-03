San Giuseppe è alle porte: divieti attivi, primi banchi arrivati e occhi puntati sul meteo che potrebbe essere clemente

Una serata gelida fa da anteprima all’attesissima Fiera di San Giuseppe che aprirà ufficialmente i battenti domani mattina. La giornata di oggi è stata scandita dal freddo, dall’arrivo dei primi banchi sopratutto di dolci e dall’apertura delle attrazioni nella zona del Monumento ai caduti di tutte le guerre. Mentre la città si è riempita di cartelli di divieto di sosta e stalli vuoti per far spazio ai banchi nulla vieta di dare uno sguardo al meteo per i prossimi giorni.

La speranza è che il gelo si attenui e che il sole la faccia da padrone. Il bollettino Arpal, con le tendenze fino a martedì 18 marzo, fa ben sperare almeno per le ampie schiarite. Le temperature saranno in linea con la stagione e con le minime stazionarie o in lieve calo. È ancora presto per dirlo, ma parrebbe che gli spezzini saranno graziati per San Giuseppe con una giornata di sole. Ma di questi tempi mai dire mai e già da domani il quadro potrebbe essere più chiaro.

