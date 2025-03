Seconda Categoria, la Nolese vuole cavalcare il proprio entusiasmo. Cavaliere: “La Veloce ha tutto da perdere, noi invece tutto da guadagnare”

Noli. L’attesa sta per finire, il big match contro la Veloce è servito. Battiti a mille, adrenalina alle stelle e la voglia immensa di dare tutto: sono queste alcune delle sensazioni tipiche dei giorni e dei momenti immediatamente precedenti ad una partita dal peso specifico enorme, una gara che potrebbe decidere le sorti di un girone “B” di Seconda Categoria che più equilibrato di come si presenta attualmente sarebbe stato praticamente impossibile pronosticarlo.

“In settimana ho respirato un’aria positiva – racconta l’allenatore della Nolese mister Luigi Cavaliere, tecnico che insieme alla sua squadra sta riuscendo a tenere testa ad un’autentica corazzata come quella allestita dalla Veloce -, ma a dire la verità è dall’inizio del campionato che la si respira. Viaggiamo sulle ali dell’entusiasmo, per noi è tutto bello. Il nostro campionato lo abbiamo già vinto proprio per questo motivo, ma è ovvio che quella contro la Veloce sia una partita importante per sognare”.

