Seconda Categoria. Plodio – Sassello LIVE: tutti gli aggiornamenti del match in diretta

PLODIO – SASSELLO (0-0)

Questa domenica, 16 marzo, presso il campo Beppe Viglino di Millesimo, si disputerà il match tra Plodio e Sassello. I primi si trovano, attualmente, in nona posizione con 15 punti. I ragazzi guidati da mister Testa sono reduci da una sconfitta contro il Pallare Calcio; match terminato 2 a 0. Gli ospiti, invece si trovano in sesta posizione a soli due punti dalla zona playoff. Nell’ultima giornata hanno conquistato una vittoria contro il Murialdo per 5 a 3. Tenteranno, quindi, a confermarsi per entrare a far parte degli spareggi per il passaggio di categoria. Il match sarà diretto dal signor. Oulhyan Samir Ait (SV) e il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00.

FORMAZIONI

