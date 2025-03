Sestri: ok della giunta all’ampliamento dello storico Hotel dei Castelli

L’ampliamento di una struttura lavorativa, in questo caso ricettiva, costituisce sempre una buona notizia perché significa che esistono buone prospettive di incremento e miglioramento dell’attività. A Sestri Levante la giunta comunale ha dato la sua approvazione all’ampliamento dello storico e mitico Hotel dei Castelli, un lussuoso quattro stelle situato nella penisola tra la Baia del Silenzio e quella delle Favole. In un contesto ambientale unico. Il progetto realizzato grazie ad una legge regionale e depositato in Comune, è certamente stato visionato e approvato dalla Soprintendenza. Per altro anche i grandi Hotel che insistono sul parco-promontorio di Portofino hanno ottenuto permessi per potersi migliorare e grazie ad investimenti renderle appetibili ad un turismo mondiale.

