Spezia Tarros al giro di boa dei Play-in Out, al PalaSprint arriva Serravalle

Una sconfitta che senza dubbio non ci voleva quella rimediata dallo Spezia Tarros nel derby contro il Seagulls Genova, né per la classifica, né per il morale. La compagine cestistica spezzina vuole ora tornare subito alla vittoria in occasione del giro di boa del Play-in Out della B interregionale/conference nord ovest, che mette i bianconeri di fronte al Tre Colli Basket Club Serravalle.

Si gioca al PalaSprint e l’appello rivolto ai tifosi “non può che essere quello di stare vicino alla squadra in questo difficile frangente di una stagione che si è purtroppo rivelata travagliata”, il messaggio della società.

“E’ una ennesima partita cruciale – sottolinea coach Marco Mori – dobbiamo dimostrare tutta la voglia di riscatto che abbiamo. C’è anche un po’ di nervosismo, ma è normale che ci sia. In questi pochi giorni che ci hanno separato dalla scorsa gara ho visto i ragazzi molto determinati. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, perchè al di là della posizione in classifica, anche nell’ultima partita ha dato filo da torcere all’Olimpia Legnaia”.

Palla a due domenica 16 marzo alle ore 18.00 al PalaSprint.

