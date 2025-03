Sport, il genovese Tiziano Pesce rieletto all’unanimità presidente nazionale di Uisp

Genova. Il genovese Tiziano Pesce è stato eletto presidente Uisp al termine del 20esimo Congresso nazionale dell’associazione che si è tenuto a Tivoli Terme (Roma) dal 14 al 16 marzo. Pesce, 49enne, è al suo secondo mandato: è stato eletto all’unanimità da 260 delegati presenti, in rappresentanza del milione di iscritti Uisp.

“Valore sociale dello sport e impegno civile, trasparenza e legalità, diritti e salute: sono queste le parole chiave emerse in questo Congresso, alle quali si è richiamato anche don Luigi Ciotti – ha detto Tiziano Pesce nelle conclusioni – Abbiamo la nostra base nel territorio, non siamo un soggetto associativo federalista ma siamo una grande associazione nazionale, con un’identità che è patrimonio di tutti e ci fornisce opportunità nazionali di coprogrammazione e coprogettazione attraverso una crescita continua e collettiva. Lo sport sociale e per tutti è una grande chance di socialità e benessere, per tutti, a tutte le età”

