Stagione estiva alle porte: alle Cinque Terre la Pubblica assistenza di Corniglia cerca autista e soccorritore

Lavorare come autista soccorritore oppure soccorritore nella bellissima Corniglia alle Cinque Terre. Una proposta concreta per rispondere una necessità: per la stagione estiva la Pubblica assistenza di Corniglia cerca un autista soccorritore per la postazione 118 nel turno diurno. Una vera e propria necessità quella dell’associazione di soccorso chiamata a intervenire in un territorio particolare e amatissimo dai visitatori italiani e stranieri. Un segnale che gli stagionali non sono chiesti nelle strutture ricettive e in tutto il comparto del turismo ma anche nell’ambito dei soccorsi.

