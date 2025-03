Via San Bartolomeo, un lettore: “Oltre il Miglio blu, va risolta la situazione dell’asfalto prima che accada qualche incidente”

Buona ser

Sono un cittadino che regolarmente tutte le mattine è costretto a percorrere Viale San Bartolomeo. Volevo far presente alla amministrazione comunale in che stato si trova questo tragitto di strada all’inizio del miglio Blu tanto pubblicizzato e agli occhi delle maestranze che vengono a lavorare nel nostro territorio, armatori e amministratori delegati dei cantieri presenti in quel tratto.

Spero che questa amministrazione risolva nel minor tempo possibile le mancanze nei confronti dei cittadini prima che succeda qualche incidente visto l’inizio della bella stagione e strada molto frequentata da scooter o moto.

Paolo

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com