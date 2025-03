Vigili del fuoco: “No alla riduzione del personale negli aeroporti”

Dall’Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco

Contro il taglio degli organici dei vigili del fuoco in aeroporto! La dirigenza del Corpo Nazionale vuole risparmiare sul costo del lavoro riducendo i vigili del fuoco in diversi aeroporti d’Italia. Questa è la dimostrazione della considerazione che essa ha dei lavoratori. Questa decisione compromette la sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

Lunedì 17 marzo verrà inaugurata la nuova ala dell’aeroporto di Genova con celebrazione alle ore 11,00. Riteniamo che non vi sia occasione migliore per dimostrare tutta la nostra opposizione a questo piano scellerato. Abbiamo formalmente invitato tutte le altre organizzazioni sindacali a unirsi a questa iniziativa di lotta.

Lavoratori, partecipiamo uniti! Presidio sindacale Lunedì 17 marzo dalle 10,00.

» leggi tutto su www.levantenews.it