Addio a Mario Paglionico, veterano del podismo

Se n’è andato Mario Paglionico, veterano dei podisti locali, apprezzato per l’inossidabile passione sportiva e per quelle qualità umane che tanti anche in queste ore stanno evidenziando per ricordarlo. Originario di Napoli, Paglionico aveva prestato servizio in Marina e risiedeva alla Spezia. Classe 1941, anche superati gli ottant’anni lo si incontrava mentre affrontava i percorsi podistici con la casacca dell’Atletica Arci Favaro. Una passione, quella per la corsa, che ha trasmesso alle due nipotine, giovanissime podiste.

“Da sempre nel nostro team, Mario era una persona positiva, trasparente, affidabile, precisa. Era conosciuto da tantissime persone in città, in provincia, in regione e anche fuori. Ha partecipato a tantissime gare del Corrilunigiana, a tantissime manifestazioni non competitive del Comitato marce e non solo. Si potrebbe parlare per ore di tutte le esperienze sportive che ha vissuto, sempre con umiltà e conscio dei suoi limiti. Per noi era una sicurezza, un riferimento”, il ricordo di Roberto Scordamaglia, presidente dell’Atl. Arci Favaro.

Tra i ricordi anche quello di Massimo Codeluppi, organizzatore con i fratelli Enzo e Nicoletta di quel Corrilunigiana di cui Paglionico era affezionato decano, e che negli anni non ha mancato di omaggiarne la costante e gradita presenza sui percorsi – che di frequente concludeva affiancato da bambini, in una sorta di ponte generazionale. “Oggi per noi è una giornata molto triste, questa mattina il Nostro amico Mario Paglionico è volato tra le stelle – ha scritto Codeluppi -, esempio nella vita e nello sport, una persona che sicuramente non dimenticheremo, ogni ricorrenza del nostro Babbo (Franco Codeluppi, ideatore del circuito) lui c’era, avevano una grande amicizia. Caro Mario ci hai insegnato tanto e ti ringraziamo, ci stringiamo al dolore della famiglia. Le più sentite condoglianze dalla grande famiglia del Corrilunigiana”.

L’ultimo saluto a Mario Paglionico si terrà domani, martedì 18 marzo, alla chiesa di San Francesco a Fossitermi, alle 14.00.

