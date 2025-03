Aeroporto Villanova d’Albenga, ecco il progetto di rilancio dello scalo: allungamento pista, parcheggi e due nuovi hangar

Villanova d’Albenga. E’ in fase di predisposizione il nuovo progetto preliminare per il rilancio turistico e commerciale dello scalo aeroportuale di Villanova d’Albenga. La nuova proprietà della società Riviera Airport Spa intende avviare i necessari interventi infrastrutturali per lo sviluppo dell’aeroporto ingauno, fermo restando il ruolo fondamentale nella logistica di intervento in casi di emergenze di protezione civile o altre criticità che riguardano l’incolumità pubblica, così come lo stesso supporto al servizio di elisoccorso 118, in via esclusiva, attivo 24 ore su 24.

Nelle more della definizione di tale progetto, Riviera Airport ha depositato nel dicembre del 2024 uno studio di fattibilità tecnico-ambientale ad Enac, al vaglio anche del Ministero dell’Ambente.

