Al Teatro dell’Arca Sandro Baldacci uno spettacolo sulle donne dell’Orlando Furioso

Genova. Le donne dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto sono le protagoniste dello spettacolo musicale “Angelica, Olimpia, Bradamante… e le altre”, ispirato all’Orlando furioso di Ludovico Ariosto nella versione di Italo Calvino, in scena sabato 22 marzo 2025 alle ore 20.30 al Teatro dell’Arca “Sandro Baldacci” nella Casa Circondariale di Marassi a Genova. Frutto di tre anni di lavoro, non a caso va in scena in marzo, il mese il cui si celebra la Giornata Internazionale della donna.

La drammaturgia, le immagini e la regia sono di Consuelo Barilari, le musiche originali e le canzoni di Andrea Nicolini, i movimenti scenici sono della coreografa statunitense Yassi Jahanmir, che si è formata a Broadway e ha lavorato con Bob Fosse. Il cast è composto da Maria Chiara Di Giacomo, Mattia Baldacci, Eleonora Domesi, Antonella Loliva, Irene Mori, Francesco Pelosini, Miriam Russo, Sara Santucci, Dalila Toscanelli, Federico Valdi e Alessio Zirulia. Spettacolo di Compagnia Terre Furiose in coproduzione con Schegge di Mediterraneo e Kronoteatro. Prenotazioni entro giovedì 20 marzo alle ore 12 attraverso il link https://www.teatronecessariogenova.org/tno-tda/eventi/le-donne-dell-orlando-furioso/

