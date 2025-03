Alessandro Pomo nuovo responsabile del dipartimento economia e finanza di Fratelli d’Italia

Alessandro Pomo è stato nominato Dirigente Provinciale Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d’Italia La Spezia. “Questa scelta, basata su esperienze e competenze, è essenziale per rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini e delle imprese locali – afferma il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia La Spezia Davide Parodi – auguro buon lavoro ad Alessandro e sono certo che potrà fare bene anche in questa nuova importante sfida.”

Un augurio di buon lavoro anche dall’Onorevole Maria Grazia Frijia, deputato spezzino di Fratelli d’Italia e vice-sindaco della Spezia: “Mettere a sistema le energie, le idee e le buone prassi delle realtà locali della nostra provincia è parte integrante del radicamento di Fratelli d’Italia. Coordinare e consolidare il legame fra cittadini, aziende e amministratori è essenziale per il nostro partito e sono sicura che Alessandro Pomo potrà svolgere al meglio questo ruolo”.

Il nuovo Dirigente Provinciale del Dipartimento Economia e Finanza, attualmente Legale Rappresentante e Segretario Amministrativo di Fratelli d’Italia La Spezia afferma: “Ringrazio per la fiducia accordatami, per avermi affidato un incarico così motivante. Cercherò di mettere a frutto i tanti anni di esperienza maturati nel settore inerente all’incarico che mi è stato affidato. Il mio approccio si focalizzerà su una visione condivisa, con l’obiettivo di costruire un sistema integrato che possa rispondere adeguatamente alle esigenze di tutti i settori della comunità. La collaborazione con le istituzioni, le imprese e i cittadini sarà centrale, poiché il dialogo e la cooperazione sono fondamentali per il progresso. Questo nuovo ruolo comporta delle responsabilità significative, specialmente in un periodo in cui la crisi economica globale ha messo a dura prova molte realtà locali. Sono consapevole delle sfide che si presentano e mi impegnerò fin da subito a lavorare su diverse tematiche, come la semplificazione burocratica e la promozione di politiche fiscali più favorevoli per le imprese. L’obiettivo principale è di rendere la gestione fiscale più trasparente e accessibile, alleviando i carichi burocratici per chi gestisce un’attività. Il Dirigente Provinciale si propone inoltre di promuovere campagne informative per sensibilizzare sia i cittadini che le aziende sulle opportunità e sulle risorse disponibili. Sarà fondamentale educare le persone sui diritti e doveri fiscali, affinché possano approfittare delle misure create per sostenere l’economia locale. Inoltre intendo cogliere tutte le occasioni per rafforzare il dialogo con le associazioni di categoria e i rappresentanti del mondo economico. Creare una sinergia fra il settore pubblico e privato sarà un’azione chiave per sviluppare strategie più efficaci. Attraverso incontri e tavoli di lavoro, si lavorerà per ascoltare le istanze e le proposte di chi vive e lavora quotidianamente nella provincia.” Con le sue competenze e il supporto del partito, Alessandro Pomo si avvia a questa sfida con grande motivazione e responsabilità.

