Area ex Facchini, ad aprile il concorso internazionale per il liceo sperimentale. Ecco come cambierà Certosa

Genova. Entro il prossimo aprile sarà presentato e indetto il bando di concorso internazionale per la progettazione del liceo statale tecnologico sperimentale della Val Polcevera, che troverà spazio nell’area ex Facchini, prossima ad un intervento di completa rigenerazione urbana. Questo è quanto emerso questa mattina durante la presentazione ufficiale del masterplan elaborato per l’area ex deposito locomotori in piazza Facchini a Rivarolo, e approvato nelle scorse settimane dalla giunta del Comune di Genova dopo un percorso di condivisione con il territorio avviato nel 2023.

L’idea del liceo sperimentale, che sarà il primo del suo genere in Italia, nasce nel 2022, quando Alpim, Associazione ligure per i minori, porta nelle scuole della Valpolcevera un questionario per capire esigenze e necessità di quasi mille studenti: “Abbiamo quindi proposto la realizzazione di un Liceo Statale Tecnologico Sperimentale che coniugasse la cultura umanistica con le nuove tecnologie quali la robotica, l’intelligenza artificiale e la sicurezza cibernetica – sottolinea Carlo Castellano, presidenti di Alpim – La nostra associazione nell’accordo quadro firmato recentemente con il Ministero dell’Istruzione e con gli Enti locali, si è impegnata anche a mettere a disposizione del Comune di Genova la somma di 150.000 euro a favore del vincitore del concorso internazionale di progettazione. Si tratta per Alpim di una cifra rilevantissima frutto di una donazione testamentaria. Per la prima volta segnaliamo che la donatrice era una suora, che ha indicato che la somma venisse utilizzata a favore di giovani studentesse e studenti. Abbiamo deciso che il progetto del Liceo Tecnologico per i ragazzi e le ragazze della Val Polcevera fosse la destinazione ideale per rispettare la volontà di questa straordinaria insegnante”.

» leggi tutto su www.genova24.it