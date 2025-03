Enel: “Ciminiera demolita entro fine anno. Presto operai al lavoro a oltre 200 metri di altezza”. Sul futuro dell’area: “Selezionata una short list di aziende”

Si chiama Plac, piattaforma di lavoro autosollevante a colonna, e tra un paio di mesi avrà raggiunto la sommità della ciminiera della ex centrale Enel “Eugenio Montale”. A quel punto, raggiunti i 220 metri di altezza, gli operai inizieranno le vere e proprie attività di demolizione di un edificio simbolo dei 60 anni della produzione di energia elettrica nel golfo spezzino.

L’intervento è stato affidato alla milanese Fratelli Omini, azienda che, tra gli altri, ha portato avanti i lavori di demolizione del ponte Morandi e della Costa Concordia. “E’ la prima volta che saliamo a un’altezza così elevata, ma non è certo la prima ciminiera che abbattiamo e siamo abituati a progetti sfidanti”.

L’immenso comignolo spezzino è alto come un palazzo di 73 piani, più di quanti ne abbia qualunque edificio costruito sul suolo italiano. A guardarla da sotto, la ciminiera fa impressione, figurarsi cosa dev’essere una volta saliti.

Nella seconda metà del 2025 le 10mila tonnellate di calcestruzzo saranno ridotte gradualmente in macerie dalla quarantina di operai impiegati e, compiuta la caratterizzazione, saranno trasportate all’interno del carbonile per utilizzarle come riempimento.

La ciminiera verrà demolita, secondo i migliori standard tecnologici e ambientali, con la tecnica top-down, ossia con la massimizzazione della demolizione meccanizzata, che permette di ridurre le attività in quota, garantendo una sicurezza intrinseca dei lavoratori. La piattaforma in quota consentirà di calare il materiale all’interno della canna.

