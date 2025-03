Giardini Govi, Comune chiede nuova concessione trentennale. La protesta dell’opposizione: “Progetto senza ascolto del territorio”

Genova. “Apprendiamo che il Comune di Genova depositava istanza nanti l’autorità portuale chiedendo la stipula di una nuova concessione pluriennale di almeno 30 anni per il compendio di Puntavagno. Gli investimenti sul territorio sono importanti e destinati a plasmare l’aspetto dell’area per molto tempo, e il Comune vuole farlo con lo stesso progetto già ampiamente criticato ed oggetto di discussione in sede di Commissione Comunale e Consiglio monotematico Municipale”.

Con queste parole inizia la lettera aperta inviata questo pomeriggio al sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi e alla presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri da parte dei consiglieri di minoranza del Municipio Medio Levante per protestare contro il progetto dei nuovi Giardini Govi di Puntavagno che già nei mesi scorsi aveva scatenato la polemica politica – e non solo – per modalità e contenuti.

