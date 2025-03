In due su un monopattino rubato e contromano si schiantano contro un’auto: ricoverati d’urgenza in ospedale

Sono ricoverati in condizioni serissime due uomini di circa trent’anni che nel primo pomeriggio di oggi sono rimasti coinvolti in un violento scontro nel quartiere di Fabiano. I fatti risalgono alle 14 circa quando i due uomini a bordo di un monopattino hanno percorso contromano da Via Carso proseguendo su Via Gianelli, sul tratto una donna e la sua nipotina stavano proseguendo nel corretto senso di marcia ed è avvenuto lo scontro. Gli uomini sul due ruote hanno riportato lesioni gravissime e sono stati portati d’urgenza al Sant’Andrea della Spezia dalla Croce rossa della Spezia e dalla Pubblica assistenza Croce gialla di Pitelli. Per uno di loro si è resa necessaria anche l’apertura della shock room per essere stabilizzato. Anche l’altro coinvolto versa in condizioni serissime. Non è da escludere che possano essere trasferiti in altri due nosocomi.

Sulla ricostruzione dell’incidente sta lavorando la Polizia locale della Spezia che sin dai primi accertamenti ha scoperto che il monopattino sul quale viaggiava la coppia di uomini è stato rubato ed entrambi avrebbero bevuto alcolici. A bordo del mezzo poi avrebbero percorso Via Carso e Via Gianelli, contromano, dove è avvenuto lo schianto.

