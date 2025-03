La fiera di San Giuseppe sboccia come un fiore: gli spezzini non rinunciano a grandi occasioni e tradizioni

Il sole ha baciato l’apertura della fiera di San Giuseppe che fino al 19 marzo animerà la città. L’edizione di quest’anno sembrerebbe essere partita con il piede giusto sotto più punti di vista: migliaia le presenze sin dall’apertura delle 8, per le fasce di prezzo, quantomeno per capi d’abbigliamento, bigiotteria, pelletteria per tutti i portafogli. A troneggiare le scritte “outlet”, “prezzo irripetibile” e “sconto fiera”. In queste settimane la presenza della fiera, limitata agli infrasettimanali, aveva creato un po’ di malumore e in molti avevano pensato che avrebbero dato forfait. Numeri alla mano, però, le postazioni sono state occupate tutte e gli spuntisti sono stati più di settanta. Stando a quanto riferito, le oltre seicento postazioni sono state tutte occupate. Gli ultimi arrivati hanno finito di sistemarsi attorno all’ora di pranzo, circondati dalle persone che, nonostante i furgoni in movimento, si infilavano qua e là pur di passare. Alcuni spuntisti non hanno trovato posto perché gli stalli a disposizione erano terminati.

Impossibile non notare anche i palloncini colorati con tanti personaggi dei cartoni, altri più generici ma che comunque spingono i bimbi a volerne uno. Nonni, genitori e zii cedono ai piccoli che comunque sono stati attirati anche dalla postazione della Polizia di Stato in Piazza Verdi, dai grandi bus storici di Piazza Europa e dalle numerose ambulanze presenti in tutta la fiera. A manifestazione cominciata da pochissimo, un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Spezia ha raggiunto Viale Italia per soccorrere un ciclista di circa 30 anni, rimasto coinvolto in un sinistro stradale in fase di ricostruzione da parte della Locale. Il giovane poi è stato accompagnato in ospedale in codice giallo.

