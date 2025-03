Laghezza vara l’Academy di formazione doganale: “Avanti con entusiasmo e professionalità”

Laghezza SpA, società leader in Italia nell’offerta di soluzioni doganali, annuncia la nascita di ‘Laghezza Academy’, il Brand che sintetizza l’offerta formativa proposta dall’Azienda ad Imprese di settore e professionisti che desiderano acquisire competenze specifiche in ambito doganale. Grazie all’esperienza pluridecennale che la contraddistingue, l’azienda spezzina è punto di riferimento in ambito doganale a livello nazionale. Nel corso degli anni ha affiancato alla storica attività di operatività doganale, i servizi di consulenza, con un dipartimento interno e la formazione. Il Brand ‘Laghezza Academy’ raccoglie tutte le attività di formazione poste in essere in questi anni, a cominciare dai corsi studiati ad hoc per le Aziende, quelli con focus su argomenti doganali più specifici e le due edizioni del Corso AEO, organizzati in partnership con Giuffrè Francis Lefebvre, ed i progetti formativi rivolti a profili più giovani, in collaborazione con la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

Grazie a un consolidato team di Avvocati esperti in materia doganale, Doganalisti e docenti in materie economiche e giuridiche, l’approccio adottato è altamente professionale, pratico e business oriented, con una forte attenzione alla centralità della Formazione come chiave di crescita. ‘Da alcuni anni abbiamo deciso di trasmettere il nostro know how e la nostra esperienza doganale. In primis alla nostra clientela, e anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi ed approfondire il mondo doganale – ha affermato il Presidente Alessandro Laghezza – Si tratta di un percorso che portiamo avanti con il nostro consueto entusiasmo e con la professionalità di un team che prevede la presenza di professioni di altissimo livello, principalmente interni alla nostra azienda ed altri che collaborano strutturalmente con noi da alcuni anni. Riteniamo che la formazione continua sia elemento fondamentale di crescita, sia per le aziende che per le persone, e abbiamo l’ambizione di essere il punto di riferimento italiano per la formazione doganale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com