Da Aurora Pittau e Guido Stefani, Officina lavagnese

Officina Lavagnese informa che Giovedì 20 Marzo 2025 h. 17.30 al Circolo Boggiano, in Galleria di Via Cavour a Lavagna, verrà proposto l’evento “ Donne in fuga da Afghanistan e Iran-La forza delle Donne”.

» leggi tutto su www.levantenews.it