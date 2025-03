Lavori Italgas, da martedì chiusa l’Aurelia a Borghetto

E’ stata programmata per domani, 18 marzo, la chiusura totale della SS1 Aurelia per consentire a Italgas, le attività di collegamento e messa in gas dalla nuova condotta. La chiusura, rimandata di sette giorni a causa delle condizioni meteo avverse della scorsa settimana, sarà propedeutica per la riapertura definitiva della statale. Nel dettaglio verrà effettuata, la chiusura della strada statale 1 Aurelia al km 435,600, nel comune di Borghetto di Vara, dalle 7. di martedì 18 marzo fino alle 7 di mercoledì 19. Si concluderanno, così, i lavori strutturali per la messa in sicurezza della statale Aurelia a Borghetto di Vara, nello spezzino, che potrà quindi riaprire definitivamente senza limiti di carico alle 12 di sabato 22 marzo.

L’opera realizzata, per un valore di 1 milione e 500mila euro, consiste in una scogliera sull’argine del fiume Vara, così da evitare l’erosione del terreno sottostante la carreggiata. Un fenomeno che durante le piogge intense degli ultimi mesi, con l’innalzamento del livello del fiume ha determinato cedimenti, con la conseguente chiusura dell’Aurelia. Verrà così ripristinato un collegamento viario strategico in piena sicurezza a tutti gli spezzini. atuito 800.841.148.

