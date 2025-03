Macrì (Genova Inclusiva): “Sanità e scuola, necessità di un intervento concreto per i diritti dei più fragili”

Genova. “Con la conclusione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, emergono dati allarmanti riguardanti la capacità del sistema sanitario e scolastico di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle persone con disabilità. L’aumento della domanda di assistenza e istruzione si attesta in media al 9%, con picchi del 15% in alcune città italiane. Tuttavia, le istituzioni non riescono a garantire servizi adeguati, compromettendo il diritto costituzionale all’istruzione e alla salute”. Lo scrive Marco Macrì, referente di Genova Inclusiva, padre di un bimbo disabile che da anni si batte per la garanzia dei diritti delle famiglie.

“Nonostante le pronunce della Corte Costituzionale, che escludono i vincoli di bilancio per l’assistenza alle persone con disabilità, la spesa sanitaria continua a essere contenuta, con pesanti conseguenze per le famiglie. In molte regioni, i costi delle cure vengono di fatto scaricati sui cittadini, costretti ad affrontare lunghi tempi di attesa prima di accedere ai servizi pubblici. Numerose sentenze hanno già condannato le Aziende Sanitarie Locali al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, riconoscendo il danno causato dalla mancata tempestività delle terapie”, continua Macrì.

» leggi tutto su www.genova24.it