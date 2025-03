Marina Genova, per il porticciolo di Sestri Ponente fatturato in crescita

Genova. Con un fatturato consolidato 2024 che ha superato i 15 milioni di euro (+20% rispetto al 2023 e +32% rispetto al 2022), un tasso di occupazione tra il 90 e il 100% dei posti barca disponibili nel corso dei mesi (in crescita rispetto all’86% del 2022) e oltre 6 milioni di litri di carburanti erogati (+43% sul 2023) Marina Genova Aeroporto SpA ha registrato tassi di crescita che consolidano la posizione tra i vertici del settore. E i primi mesi del 2025 confermano questo trend.

Il traffico generato da Super e Mega Yacht nel corso del 2024 (254 arrivi per un totale di 6855 giornate di sosta) Marina Genova conferma il ruolo di hub per la grande e grandissima nautica da diporto, durante tutto l’anno, nel cuore del Mediterraneo. Le 3 grandi darsene, oltre 400 ormeggi, di cui 100 per Super e Mega Yacht fino a 130 metri e numerosi servizi complementari rendono il Marina un Superyacht Marina Village vivo tutto l’anno per il benessere dei numerosi equipaggi ospitati.

