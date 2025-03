Pio e Bertola in azzurro, torneranno martedì. Lapadula a Follo solo alla vigilia del Brescia

La sosta per le nazionali permette allo Spezia di tirare un po’ il fiato, in un momento delicatissimo del campionato. Otto partite alla fine dei giochi, poi si capirà quello che è il destino della squadra di Luca D’Angelo, oggi terza in classifica a -5 dal Pisa (sul campo sarebbero 3 punti, ndr), e a +7 dalla Cremonese quarta, vincente venerdì sera contro il Palermo. Per D’Angelo l’opportunità di valutare anche tutti quei calciatori acciaccati che nell’ultimo periodo hanno dovuto stringere i denti per scendere in campo, oltre a monitorare le condizioni di Salvatore Esposito e Duccio Degli Innocenti, che si spera possano recuperare per il Brescia.

Alla ripresa degli allenamenti saranno tre gli aquilotti assenti, convocati dalle nazionali: gli azzurrini Nicolò Bertola e Pio Esposito, chiamati dal CT Nunziata con l’Italia Under 21, e Gianluca Lapadula, che con il Perù si gioca la qualificazione al Mondiale 2026. La coppia titolare dell’attacco e il difensore jolly, che di recente ha ritrovato la titolarità. Ma quando è previsto il ritorno dei tre nazionali?

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com