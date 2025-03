Albisola Superiore. Faticano molto più del dovuto gli imbattuti Giaguari Torino che subiscono più punti al Pirates Field che nelle prime tre gare interne.

Finisce 29-38 per i piemontesi che si consolidano come contender per il gran ballo di Toledo, mentre per i pirati grande prova di maturità sia sul piano tecnico tattico che sul piano della mentalità, ovvero il non mollare mai e vendere cara la pelle nonostante un inizio a dir poco in salita, visto che subito Torino si porta sul 0-17.

