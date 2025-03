Premio alla carriera per Carpanesi: “Tornare dove sei stato bene è sempre un onore”

“Tornare in luoghi dove sei stato e dove hai avuto la fortuna e le capacità di mantenere un calcio di un certo livello è fantastico, è un onore”. Parla così Sergio Carpanesi, con un pizzico di emozione, tornando nella “sua” Spezia, oggi ospite dell’Aiac regionale e provinciale, dove ha ricevuto un premio alla carriera. “Sono state annate irripetibili per certi versi, era uno spettacolo vedere giocare quelle squadre. Oggi il calcio sta peggiorando e ho paura che se non cambi finisca per affondare. È un calcio che va avanti solo per i soldi, speriamo qualcosa possa cambiare”, ha raccontato nel suo discorso introduttivo l’ex allenatore spezzino.

Spazio poi a qualche ricordo dell’avventura alla Spezia, che per Carpanesi è diventata una seconda casa: “Quando sono arrivato allo Spezia non c’erano soldi ma volontà di fare qualcosa di positivo e ci siamo riusciti. Ora lo Spezia sta andando piuttosto bene e mi fa enorme piacere. Sono stato calciatore, ma sono spezzino e i riconoscimenti di questo genere sono importanti per me. Abbiamo sopperito ai mezzi che mancavano, è stato un periodo della mia vita che ricordo con tanto affetto, con tanta gente che mi ha aiutato a superare i momenti difficili. A distanza di anni ancora mi ritrovo a fare incontri con quei giocatori. Spero lo Spezia possa ottenere il massimo, lo merita anche la gente. L’unione fa forte un gruppo, da spezzino spero lo Spezia possa arrivare in Serie A”.

