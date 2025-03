Sanità, manovra da 62 milioni per coprire il disavanzo. Bucci ammette: “Sarà di 20-25 milioni”

Genova. “Solo pochi mesi fa Bucci asseriva, con il suo solito piglio aggressivo, che non c’era nessun buco di bilancio in sanità, che al massimo era un buchino a una cifra, nulla di più. Oggi una delibera di giunta, invece, conferma che il buco di bilancio in sanità esiste e che non è, né diventato un buchino, né è stato già azzerato, ma vale 62 milioni di euro. E per coprirlo Bucci toglie oltre 34 milioni ai Lea”. È quanto denuncia in un comunicato il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna.

Il documento – approvato giovedì scorso ma sottaciuto durante la conferenza stampa post giunta – parla esplicitamente di un “disavanzo di gestione stimato pari a 62 milioni di euro” in base a una nota della direzione generale di area Salute e servizi sociali in seguito all’esame dei modelli di conto economico provenienti dalle aziende del sistema sanitario regionale relativi all’ultimo trimestre del 2024. Nello stesso provvedimento si ritiene che “ricorrano le condizioni per procedere alla variazione di bilancio per l’annualità 2025 per la somma complessiva di euro 62 milioni, al fine di adottare i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione stimato del sistema sanitario regionale relativo all’anno 2024“. La medesima dicitura viene utilizzata nelle tabelle allegate.

