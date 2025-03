Sanità, Sanna (PD): “Il buco è di 62 milioni”. Bucci: “Sbagliato, servirà manovra da 20-25 mln”

Liguria. “Solo pochi mesi fa Bucci asseriva, con il suo solito piglio aggressivo, che non c’era nessun buco di bilancio in sanità, che al massimo era un buchino a una cifra, nulla di più. Oggi una delibera di giunta, invece, conferma che il buco di bilancio in sanità esiste e che non è, né diventato un buchino, né è stato già azzerato, ma vale 62 milioni di euro. E per coprirlo Bucci toglie oltre 34 milioni ai Lea”.

Così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna sulla delibera approvata oggi in giunta sulla variazione di bilancio.

