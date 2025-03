La Polizia Ferroviaria di Savona, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in stazione e a bordo dei treni, mirati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un minore straniero trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il giovane, sorpreso nel sottopasso della stazione di Savona, mentre occultava l’oggetto, ha tentato di eludere il controllo da parte degli agenti in servizio, ma è stato immediatamente bloccato.

